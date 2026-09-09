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Регионы России

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Air Arabia отменила рейсы в Россию на октябрь и декабрь

Air Arabia отменила рейсы в Россию на октябрь и декабрь

На официальном сайте авиакомпании до сих пор открыта продажа билетов на рейсы в Москву, Екатеринбург, Казань, Уфу и Самару с вылетами в октябре, что вызывает определённую путаницу у клиентов.

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