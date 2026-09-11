Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Родню мигрантов пустят «под нож»: новые требования МВД ударят по их семьям

Родню мигрантов пустят «под нож»: новые требования МВД ударят по их семьям

  МВД продолжает реформу миграционной системы. Новые правила затронут семьи иностранных работников и усилят контроль за пребыванием в стране.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Гарибян Сусанна
Гарибян Сусанна

Вот пусть наниматели и оплачивают приезжим лечение в поликлиниках, места в школах, пособия на детей, если в договоре предусмотрено, что мигрант может приехать с семьёй.  А учиться их дети должны в школах, построенных  для их детей на средства государства из которого они приехали. Запретить продажу квартир и домов приезжим и перестать раздавать гражданство кому попало. Россия для коренного населения, которое не обязано содержать весь этот сброд  с преступными наклонностями.  Отдельно о специалистах с дипломами других стран: если хотят работать в России, пусть подтвердят свои знания и пройдут аттестацию по специальности в соответствующих органах. А в полицию доступ зпкрыть категорически..

Профиль пользователя irina
irina

ага, сокращается, только прочитала, что на Урале и ХМНО есть школы с классами, где только мигранты, а нашим мест не хватает...гнать этих  нахлебников