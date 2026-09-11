Родню мигрантов пустят «под нож»: новые требования МВД ударят по их семьям

МВД продолжает реформу миграционной системы. Новые правила затронут семьи иностранных работников и усилят контроль за пребыванием в стране.
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Наши горе чиновники должны учиться работать с мигрантами у Батьки, или у ОАЭ.
Вот пусть наниматели и оплачивают приезжим лечение в поликлиниках, места в школах, пособия на детей, если в договоре предусмотрено, что мигрант может приехать с семьёй. А учиться их дети должны в школах, построенных для их детей на средства государства из которого они приехали. Запретить продажу квартир и домов приезжим и перестать раздавать гражданство кому попало. Россия для коренного населения, которое не обязано содержать весь этот сброд с преступными наклонностями. Отдельно о специалистах с дипломами других стран: если хотят работать в России, пусть подтвердят свои знания и пройдут аттестацию по специальности в соответствующих органах. А в полицию доступ зпкрыть категорически..
ага, сокращается, только прочитала, что на Урале и ХМНО есть школы с классами, где только мигранты, а нашим мест не хватает...гнать этих нахлебников
Приехал на заработки...НЕХххх сюда свою семью тащить...
У нас в 'начальники', попадают и одновременно проходят лоботомию.., остается только жажда наживы!
Не могли с самого начала? Как всегда на свои грабли надо наступить!!!!!!!!! А подумать, а потом запускать? Стыдно...
Неужели , власть посмотрела на Европу, и проснулась?????