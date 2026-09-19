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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Горшков о конкуренции в «Зените»: «Знаешь, что до моего прихода Дугласа и Вегу не вызывали в сборные? В целом не считаю, что кому-то из них уступил. Статистика это подтверждает»

Защитник « Крыльев Советов »  Юрий Горшков , вернувшийся в команду из « Зенита », высказался о конкуренции в клубе из Санкт-Петербурга.

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