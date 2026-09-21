Рабочий, который заботится о безопасности иркутян: история Вячеслава Серкова в честь юбилея города

В день 365-летия Иркутска состоялась торжественная церемония награждения «Время. События. Люди». Мэр города Руслан Болотов отметил 36 иркутян, которые внесли личный вклад в развитие столицы Прибайкалья.
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