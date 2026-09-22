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Царьград

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МИД РФ опроверг запрос Украины на встречу на Генассамблее ООН

МИД РФ опроверг запрос Украины на встречу на Генассамблее ООН

Заместитель главы МИД РФ Александр Алимов сообщил, что Украина не предлагала России встречу на Генассамблее ООН.

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