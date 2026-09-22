МИД РФ опроверг запрос Украины на встречу на Генассамблее ООН

Заместитель главы МИД РФ Александр Алимов сообщил, что Украина не предлагала России встречу на Генассамблее ООН.
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