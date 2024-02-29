Скончался актер Игорь Капатов, озвучивавший Мишутку в "Спокойной ночи, малыши!"

Пресс-служба Башкирского государственного театра кукол сообщила в социальной сети ВКонтакте, что в Москве на 71-м году жизни скончался народный артист Республики Башкортостан, член Союза театральных деятелей Игорь Капатов .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии