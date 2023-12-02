В США отрицают подготовку к подземным ядерным испытаниям в Неваде

Global Look Press США не готовят подземные ядерные испытания на полигоне в штате Невада. Об этом заявила в интервью, которое размещено на сайте ассоциации по контролю над вооружениями (Arms Control Association), руководитель Национального управления ядерной безопасности при министерстве энергетики США Джилл Хруби.