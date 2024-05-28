Во второй половине мая в столице Недорейха произошло два знаковых события. Во-первых, глава института нацдебилизма Нацпамяти (УИНП) Дробович предложил «переопределить как символ ЛГБТ» знаменитую Арку дружбы народов над Днепром.
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