Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Украинские новации: Арку дружбы – извращенцам, «вредные» награды – отобрать!

Украинские новации: Арку дружбы – извращенцам, «вредные» награды – отобрать!

Во второй половине мая в столице Недорейха произошло два знаковых события. Во-первых, глава института нацдебилизма Нацпамяти (УИНП) Дробович предложил «переопределить как символ ЛГБТ» знаменитую Арку дружбы народов над Днепром.

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