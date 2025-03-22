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Царьград

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"Довольно ужасно": Китай снова ловят на ударе в спину России

"Довольно ужасно": Китай снова ловят на ударе в спину России

"Довольно ужасно": Китай снова ловят на ударе в спину России. Журналист-международник Сергей Латышев в своей статье пояснил, почему Китаю выгодно, чтобы украинская война продолжалась.

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