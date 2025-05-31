Яшел Үзәннең Васильево бистәсендә полиэтиленнан тент тукыма җитештерә торган завод ачылды

Яшел Үзәннең Васильево бистәсендә илебез сәнәгате тарихына керәчәк вакыйга булды. «Тарпика» компаниясе тантаналы рәвештә Россиядә полиэтиленнан тент тукыма җитештерүнең тулы циклы буенча беренче заводны ачты.
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