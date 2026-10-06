Медведково
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Медведково

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Состоялось мероприятие в честь 170-летия Юлия Шокальского

В районе прошла памятная акция «Отечества достойные сыны», приуроченная к 170-летию со дня рождения Юлия Михайловича Шокальского.

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