Лавров: США в значительной степени участвуют в накачке Зеленского оружием

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что США в значительной степени участвуют в «накачке» Владимира Зеленского оружием, которое используется для атак на мирных жителей и гражданские объекты в России.
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