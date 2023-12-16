Алиев издевательски ответил Пашиняну, напомнив один факт о Карабахе: “В отличие от вас”

Президент Азербайджана в ходе пресс-конференции, посвящённой мероприятию, связанному с климатом, высмеял покорность армянского премьераСледующий саммит COP29 (организации в структуре ООН, занимающейся вопросами климата) пройдёт в Азербайджане.
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