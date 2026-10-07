Собянин: метро Москвы — лидер по обновлению поездов в Европе и Америке

Шесть лет назад, в октябре 2020 года, технологичный поезд «Москва-2020» впервые вышел на Кольцевую линию метро, сегодня на ней работают уже 280 вагонов этой серии, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
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