Внучка Софии Ротару Соня Евдокименко вышла в Париже на показ Schiaparelli — и вызвала вопросы к своей внешности

София Евдокименко, внучка Софии Ротару, давно живёт своей жизнью по ту сторону океана. Нью-Йорк, учёба, работа моделью, подиумы Парижа и Милана — имя знаменитой бабушки тянется за ней постоянно, но биографию она пытается выстроить собственными руками.