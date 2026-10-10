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Внучка Софии Ротару Соня Евдокименко вышла в Париже на показ Schiaparelli — и вызвала вопросы к своей внешности

София Евдокименко, внучка Софии Ротару, давно живёт своей жизнью по ту сторону океана. Нью-Йорк, учёба, работа моделью, подиумы Парижа и Милана — имя знаменитой бабушки тянется за ней постоянно, но биографию она пытается выстроить собственными руками.

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