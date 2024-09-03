Названы книжные новинки сентября, которые обязательно стоит прочитать

К примеру, «Угол Покоя» Уоллеса Стенгера Издание РИАМО со ссылкой на экспертов дополнительного профессионального образования работников социальной сферы столицы перечислило книжные новинки первого месяца осени 2024 года, которые обязательны к прочтению.