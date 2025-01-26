В России высказались о перспективах разблокировки Instagram и Facebook

Разблокировка Instagram и Facebook (запрещенные в России соцсети; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) будет зависеть от выполнения Meta (запрещенная в России экстремистская организация) российских законов, заявил в разговоре с «Лентой.