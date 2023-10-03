В ДНР заявили об уничтожении двух опорных пунктов ВСУ под Урожайным

Советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин выступил с заявлением, что минувшей ночью военнослужащие российской армии уничтожили два опорных пункта ВС Украины около населенного пункта Урожайное.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии