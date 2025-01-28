Ехал Греко: картина-путешественница и самая дорогая скрипка в мире

Скрипка Страдивари за $15 млн, картина Эль Греко за $9 млн, эскиз Рубенса за $6 млн. В этом году два крупнейших аукционных дома — Sotheby’s и Christie’s — решили провести торги искусством старых мастеров в феврале, а не в январе, как прежде.