Алтайский бизнес-омбудсмен поддержал предпринимателя в судебном разбирательстве

Бизнес-омбудсмену Алтайского края поступило обращение предпринимателя по вопросу выставления требования администрации муниципального образования о запрете сдавать земельный участок в субаренду и размещать нестационарный объект.
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