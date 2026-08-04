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Порядок, государство

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Полиция Бурятии пресекла хищение бюджетных средств при ремонте жилого дома

Полиция Бурятии пресекла хищение бюджетных средств при ремонте жилого дома

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Бурятия пресекли мошенническую схему, направленную на хищение бюджетных средств, выделенных на ремонт многоквартирного дома.

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