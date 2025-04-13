Изучая психологию предательства…

«Предательство Иисуса» Джотто ди Бондоне, 1304 год. Фреска капеллы Скровеньи Царь обнаружил, что Осия — предатель, потому что он посылал вестников к Со, царю Египта, и не платил дань царю Ассирии, как прежде делал это из года в год.