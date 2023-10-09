Посол Израиля на Украине Михаил Бродский в своем Telegram-канале выложил видео с комментарием: «Девушки-военнослужащие Армии обороны Израиля поют «Ой у лузі червона калина».
Как в Израиле отметили день рождения Путина
Комментарии
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Галина Смирнова
Промежду прочим - все умершие в день рождения ВВП по старой доброй либеральной традиции считаются его жертвами....
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20 час.
Валерий Фоменков
Чему удивляться, если люто ненавидящий и яростно уничтожавший евреев Адольф Шикльгрубер сам по происхождению был евреем, так же, как и подавляющее большинство высших военнокомандующих гитлеровской Германии.
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18 час.
ВМ
Вениамин Мельников
если Адольф Шикльгрубер был евреем по происхождению,то он очень хорошо их знал.А девушки, солдаты ЦАХАЛ поют гимн бендеровцам Зеленского,они с ними.
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10 час.
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