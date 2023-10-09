Как в Израиле отметили день рождения Путина

Галина Смирнова Промежду прочим - все умершие в день рождения ВВП по старой доброй либеральной традиции считаются его жертвами....

Валерий Фоменков Чему удивляться, если люто ненавидящий и яростно уничтожавший евреев Адольф Шикльгрубер сам по происхождению был евреем, так же, как и подавляющее большинство высших военнокомандующих гитлеровской Германии.