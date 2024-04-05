Моя семья. Счас...
ГлавнаяБлогПравила сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Гусев
    Все мы знаем, что конец один. У меня кроме веса в 105 кг и окружности пуза в 112 см всё остальное в полном порядке. М...Возьмите сантимет...
  • Майя Maja
    Женщины всегда знают свои размеры и вес)) Вот мужчинам некоторым, к сожалению, чтобы увидеть свой "второй мозХ", кото...Возьмите сантимет...
  • Майя Maja
    Читать надо правильно. Не про горшки речь, а про отношения уважительные и доверительные.Маленький секрет ...

Мне бы женщину в собственность, тогда бы я ее обеспечивал…

Мне бы женщину в собственность, тогда бы я ее обеспечивал…

Вы слышали о том, что из тьмы веков на машине времени к нам доставили партию рабовладельцев, крайне недовольных современными порядками? Вот я тоже не слышала.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Соколов
очередное размышление почему он должен ,а она независимая баба)) и странно почему она ничего не должна))
Ответить
16 час.
СК
Сергей Кашапов
Обыкновенные кошки драные бесполезные с большим самомнением,ни кому не нужные.Вот от одиночества и пишут.
Ответить
16 час.
Александр Пятнистый
Мдя...А что есть собственность? Разве жена не является собственностью мужа и наоборот? Вообще странные какие то писания-рассуждения
Ответить
13 час.

Картина дня

наверх