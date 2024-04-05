Вы слышали о том, что из тьмы веков на машине времени к нам доставили партию рабовладельцев, крайне недовольных современными порядками? Вот я тоже не слышала.
Мне бы женщину в собственность, тогда бы я ее обеспечивал…
Комментарии
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Владимир Соколов
очередное размышление почему он должен ,а она независимая баба)) и странно почему она ничего не должна))
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16 час.
СК
Сергей Кашапов
Обыкновенные кошки драные бесполезные с большим самомнением,ни кому не нужные.Вот от одиночества и пишут.
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16 час.
Александр Пятнистый
Мдя...А что есть собственность? Разве жена не является собственностью мужа и наоборот? Вообще странные какие то писания-рассуждения
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13 час.
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