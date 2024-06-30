Вчера 14K прочитали Здравствуйте! Кто, если не он? - так часто говорят, когда речь заходит об увольнении Константина Эрнста с «первой кнопки».
Неужели уволят: как Константин Эрнст потерял доверие, вогнал Первый канал в долги и устроил апофеоз пошлости
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
тимур чагалидзе
Уволить Эрнста - одно. А, вот кто вернет баблишко, которое осело на его счетах??? Если он поставил цт на колени, то должен за это ответить. Но у нас ведь к таким свой подход. Переведем на другую должность и всего делов. Подумаешь, заработал миллиарды, ушатал рейтинги, вогнал своими идиотскими шоу в неокрепшие умы мысли о деньгах и безнравственности и пусть гуляет. Я уверен еще и в поддержке Эрнстом таких свинят, как пугалкины, урганты и прочая... Его распять следует, а не переводить на другие должности. А, то, ведь министром печати поставят)))
Ответить
14 час.
Валентин Воробьев
Столько лет я повторяю про Первый и Эрнеста - тьфу! Сейчас и повторять не хочется. Эрнст и его канал дерьмо одним словом
Ответить
6 час.
Свежие комментарии