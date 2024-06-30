Неужели уволят: как Константин Эрнст потерял доверие, вогнал Первый канал в долги и устроил апофеоз пошлости

тимур чагалидзе

Уволить Эрнста - одно. А, вот кто вернет баблишко, которое осело на его счетах??? Если он поставил цт на колени, то должен за это ответить. Но у нас ведь к таким свой подход. Переведем на другую должность и всего делов. Подумаешь, заработал миллиарды, ушатал рейтинги, вогнал своими идиотскими шоу в неокрепшие умы мысли о деньгах и безнравственности и пусть гуляет. Я уверен еще и в поддержке Эрнстом таких свинят, как пугалкины, урганты и прочая... Его распять следует, а не переводить на другие должности. А, то, ведь министром печати поставят)))