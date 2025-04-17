Одесса перейдет под контроль Москвы, и Вашингтон не будет этому препятствовать, — Steigan Ирэн ОрлонскаяЭксперты норвежского ресурса Steigan предполагают, что Одесса может попасть под российское влияние, причем США не будут этому препятствовать.
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