Мурашко: уникальные медучреждения открыты в Брянской области

Новый хирургический корпус Брянской областной детской больницы и лечебный корпус Брянской городской больницы № 4 были открыты вице-премьером России Татьяной Голиковой и министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко в ходе визита в регион.
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