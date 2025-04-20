Новости СВО. ВС России освободили Новомихайловку и готовят наступление на Славянск, итоги пасхального перемирия, 21 апреля

Ещё до наступления перемирия российские войска ликвидировали на Курской земле до 155 боевиков. Кроме того, разбиты два бронетранспортёра, боевая бронированная машина, четыре автомобиля, четыре артиллерийских орудия, пусковая установка реактивной системы залпового огня «Ураган» и станция радиоэлектронной борьбы.