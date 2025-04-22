30 человек, которых стоит публично пристыдить за незнание элементарных норм приличия

Каждый сталкивался с людьми, которым явно не хватает воспитания и чувства такта. Это могут быть назойливые пассажиры в самолёте, пинающие спинку вашего кресла, или посетитель кофейни, не желающий стоять в очереди.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии