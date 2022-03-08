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Спикер Совфеда Матвиенко предложила создать федеральное ведомство по делам женщин, семьи и детей

Спикер Совфеда Матвиенко предложила создать федеральное ведомство по делам женщин, семьи и детей

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила рассмотреть вопрос о создании «органа власти федерального уровня, который бы осуществлял выработку государственной политики по делам женщин, семьи, детей, координировал и контролировал ее реализацию».

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