Эксперты рассказали, почему отдых в России стоит дороже заграничного

Многое зависит от конкретного региона, отеля и других факторов Российские курорты, возможно, не могут соперничать с зарубежными по качеству предлагаемых услуг, но при этом превосходят их по доступным ценам.
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