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Тонкости арабского делового этикета, или почему забываем про левую руку

Тонкости арабского делового этикета, или почему забываем про левую руку

Арабская цивилизация одна из древнейших в мире. На протяжении веков в странах Арабского мира сложился собственный порядок правил поведения в обществе в виде уникального этикета, у которого есть свои особенности, построенный на комплексе традиционных религиозных и культурных особенностей от Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Саудовской Аравии до Бахрейна.

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