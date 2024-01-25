Тонкости арабского делового этикета, или почему забываем про левую руку

Арабская цивилизация одна из древнейших в мире. На протяжении веков в странах Арабского мира сложился собственный порядок правил поведения в обществе в виде уникального этикета, у которого есть свои особенности, построенный на комплексе традиционных религиозных и культурных особенностей от Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Саудовской Аравии до Бахрейна.