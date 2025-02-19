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Российские онлайн-кинотеатры возобновили диалог с голливудскими киностудиями

Российские онлайн-кинотеатры возобновили диалог с голливудскими киностудиями

Онлайн-кинотеатры вновь общаются с крупными студиями, которые ранее отказывались от контактов. Однако, обсуждать возврат каталогов, премьер и сроков возвращения компаний на российский медиарынок пока преждевременно.

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