Российские онлайн-кинотеатры возобновили диалог с голливудскими киностудиями

Онлайн-кинотеатры вновь общаются с крупными студиями, которые ранее отказывались от контактов. Однако, обсуждать возврат каталогов, премьер и сроков возвращения компаний на российский медиарынок пока преждевременно.
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