Наталья Касперская рассказала, когда отключат смартфоны россиян

Наталья Касперская, признанный и авторитетный эксперт в сфере информации и технологий, сообщила о потенциальной возможности смартфонов, выпущенных американскими компаниями или работающими под управлением операционных систем американских … .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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