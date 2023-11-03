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Вологодская область названа лидером по уровню гендерного равенства

Вологодская область названа лидером по уровню гендерного равенства

Государственный университет управления представил Региональный индекс гендерного неравенства. В пятерку регионов-лидеров, где созданы практически равные возможности для мужчин и женщин во всех сферах, вошли Вологодская, Курганская область, Республика Коми, а также Владимирская и Омская области.

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