ВС РФ возобновили наступление на Большую Новосёлку Пауза на Южно-Донецком направлении, которая была необходима для перегруппировки войск, закончена.
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ВС РФ возобновили наступление на Большую Новосёлку Пауза на Южно-Донецком направлении, которая была необходима для перегруппировки войск, закончена.
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