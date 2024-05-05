НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Соболенко о 26-летии: «25 – красивая цифра, а 26 – это уже ближе к 30. Уже такой думаешь: «#####, там уже 40 не за горами»

Соболенко о 26-летии: «25 – красивая цифра, а 26 – это уже ближе к 30. Уже такой думаешь: «#####, там уже 40 не за горами»

Она уступила Иге Швентек 5:7, 6:4, 6:7(7) за 3 часа 11 минут. «Я могу говорить [как есть], да? На душе сейчас: пошло все в жопу, дайте мне, блин, выпить и заесть это все желатинками.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх