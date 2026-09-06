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Царьград

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Косметологическая ошибка обошлась москвичке в более миллиона рублей

Косметологическая ошибка обошлась москвичке в более миллиона рублей

В 2025 году москвичка сделала липосакцию, что обернулось буграми на теле и гнойным воспалением. После повторной операции её госпитализировали.

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