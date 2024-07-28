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Белый дом обвинил «Хезболлу» в ракетной атаке на Голанские высоты

Белый дом обвинил «Хезболлу» в ракетной атаке на Голанские высоты

Администрация президента США Джо Байдена официально возложила вину на ливанскую шиитскую группировку «Хезболла» за ракетный удар, в результате которого в субботу, 27 июля, погибли 12 детей и подростков на футбольном поле в Голанских высотах.

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