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Будущие контрактники рассказали о своём решении пойти на военную службу

Будущие контрактники рассказали о своём решении пойти на военную службу

Мужчины не могут оставаться в стороне, когда льется кровь невинных людей  Добровольцы, приезжающие из разных регионов страны в единый пункт отбора на контрактную службу в Москве, рассказали журналистам о том, что побудило их принять такое решение.

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