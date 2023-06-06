Будущие контрактники рассказали о своём решении пойти на военную службу

Мужчины не могут оставаться в стороне, когда льется кровь невинных людей Добровольцы, приезжающие из разных регионов страны в единый пункт отбора на контрактную службу в Москве, рассказали журналистам о том, что побудило их принять такое решение.
Мужчины не могут оставаться в стороне, когда льется кровь невинных людей Добровольцы, приезжающие из разных регионов страны в единый пункт отбора на контрактную службу в Москве, рассказали журналистам о том, что побудило их принять такое решение.
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