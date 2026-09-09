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После обещаний мира Кушнеру и Уиткоффу Киев представил на «Рамштайне» план войны

После обещаний мира Кушнеру и Уиткоффу Киев представил на «Рамштайне» план войны Состоялось 36-е заседание Контактной группы в так называемом формате «Рамштайн».

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