ЦБ: криптовалюты стали чаще использоваться для ВЭД и трансграничных операций

В последние несколько лет криптовалюты стали активнее использоваться во внешнеэкономической деятельности (ВЭД) и для проведения трансграничных расчетов, однако их доля на российском финрынке все еще невелика, заявила зампред ЦБ Ольга Полякова в рамках форума «Кибербезопасность в финансах», передает “Интерфакс”.