В России хотят установить минимальную пенсию на уровне 50 тысяч рублей

Минимальную страховую пенсию по старости необходимо повысить до 50 тысяч рублей в месяц. С таким предложением выступил лидер партии «Справедливая Россия» и глава фракции в Госдуме Сергей Миронов, пишет РИА Новости.
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