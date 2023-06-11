Блогер-патриот из Латвии Кирилл Федоров не может получить гражданство РФ из-за бюрократических проволочек

Правозащитники Фонда борьбы с репрессиями, созданного при поддержке бизнесмена Евгения Пригожина, рассказали о судьбе российского патриота из Латвии Кирилла Федорова, который не может получить гражданство РФ из-за бюрократических проволочек.
Правозащитники Фонда борьбы с репрессиями, созданного при поддержке бизнесмена Евгения Пригожина, рассказали о судьбе российского патриота из Латвии Кирилла Федорова, который не может получить гражданство РФ из-за бюрократических проволочек.
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