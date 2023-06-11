Экономика сегодня

290 833 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Геннадий Загуменов
    не клин нужен , а мечSohu: Россия смог...
  • Ингерман Ланская
    этот федоров вместе платошкой работали в одной конторе - у козырева... так что, те ещё сволочи«Я себя не сдержа...
  • Ингерман Ланская
    это шоу, а как всякое шоу оно должно привлекать пипл. а пипл что жаждет? жаждет зрелищ, а какие  зрелища охотнее хава...«Я себя не сдержа...

Блогер-патриот из Латвии Кирилл Федоров не может получить гражданство РФ из-за бюрократических проволочек

Блогер-патриот из Латвии Кирилл Федоров не может получить гражданство РФ из-за бюрократических проволочек

Правозащитники Фонда борьбы с репрессиями, созданного при поддержке бизнесмена Евгения Пригожина, рассказали о судьбе российского патриота из Латвии Кирилла Федорова, который не может получить гражданство РФ из-за бюрократических проволочек.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх