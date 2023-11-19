8 самых ужасных блюд эпохи СССР

Vladimir Lioubimcev

МАННУЮ КАШУ РУГАЕТЕ?... Ну и глупо... Когда мне было 6 лет,Ю я еще в школе не учился, моя мама отправила меня на 3 месяца в пионерлагерь... Уж я там намучался. Я плохо ел, а в пионерлагере, в столовой, были установлены длинные такие столы, за которым вмещался сразу весь отряд. Так вот,Ю ПОКА ВСЕ НЕ СЪЕШЬ, ЧТО ТЕБЕ ПОСТАВЛЕНО, ни один человек из-за столы не выйдет. Там хочешь-не-хочешь, а должен все съесть... Иначе... будет тебе бобов... Когда меня мама привезла домой после 3-х месяцев пионерлагеря, я в тот же день отколошматил своих врагов, пацанов старше меня на 2 года, которые до этого лупили меня смертным боем. А я был слабак, плохо ел, и не мог дать им отпор... А тут я сил на манной каше набрал за 3 месяца. У-У-У-У!!! - и отлупил их со страшной силой. Они потом меня никогда больше не трогали - боялись.. ТАК ЧТО, РЕБЯТА, НИКОГО НЕ СЛУШАЙТЕ, А ЕШЬТЕ МАННУЮ КАШУ!! Приятного аппетита! И все ваши враги будут повержены!!!