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8 самых ужасных блюд эпохи СССР

8 самых ужасных блюд эпохи СССР

Многие вспоминают сегодня деликатесы, популярные в СССР и скучают по их качеству и вкусу. Неприятные и странные блюда той эпохи обычно предпочитают не вспоминать.

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Комментарии
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Vladimir Lioubimcev
МАННУЮ КАШУ РУГАЕТЕ?... Ну и глупо...  Когда мне было 6 лет,Ю я еще в школе не учился, моя мама отправила меня на 3 месяца в пионерлагерь... Уж я там намучался. Я плохо ел, а в пионерлагере, в столовой, были установлены длинные такие столы, за которым вмещался сразу весь отряд. Так вот,Ю ПОКА ВСЕ НЕ СЪЕШЬ, ЧТО ТЕБЕ ПОСТАВЛЕНО, ни один человек из-за столы не выйдет. Там хочешь-не-хочешь, а должен все съесть... Иначе... будет тебе бобов... Когда меня мама привезла домой после 3-х месяцев пионерлагеря, я в тот же день отколошматил своих врагов, пацанов  старше меня на 2 года, которые до этого лупили меня смертным боем. А я был слабак, плохо ел, и не мог дать им отпор...   А тут я сил на манной каше набрал за 3 месяца. У-У-У-У!!!  - и отлупил их со страшной силой. Они потом меня никогда больше не трогали - боялись.. ТАК ЧТО, РЕБЯТА, НИКОГО НЕ СЛУШАЙТЕ, А ЕШЬТЕ МАННУЮ КАШУ!! Приятного аппетита! И все ваши враги будут повержены!!!
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16 час.
А
Алексей
Манная каша вкусна и полезна во все времена!!!
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16 час.

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