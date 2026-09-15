Правительство Севастополя включит в казну города имущество 6 предприятий-спонсоров ВСУ и ГУР Украины

В казну Севастополя включено имущество 6 предприятий, поддерживавших ВСУ и ГУР Украины. Решение принято по итогам анализа информации о деятельности юридических и физических лиц.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЛС «Кто-то там в Кие...
- Бизнес готов «ски...
- Бизнес готов «ски...
Развозжаев хоть бы не позориться,..... ..... пять лет СВО идёт, ..... ..... .... , и только сейчас дело до конфискации дошло! А что с конкретными лицами, которые все это делали?! Они, поди, продолжают работать на прежних должностях?...
МОЛОДЦЫ ДА КАК СВОЕВРЕМЕННО-ТО СПОХВАТИЛИСЬ сРАЗУ ВИДНО ШО ПАТРИОТЫ