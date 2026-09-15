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Правительство Севастополя включит в казну города имущество 6 предприятий-спонсоров ВСУ и ГУР Украины

Правительство Севастополя включит в казну города имущество 6 предприятий-спонсоров ВСУ и ГУР Украины

В казну Севастополя включено имущество 6 предприятий, поддерживавших ВСУ и ГУР Украины. Решение принято по итогам анализа информации о деятельности юридических и физических лиц.

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Вера смелых

Развозжаев хоть бы не позориться,..... ..... пять лет СВО идёт, ..... ..... .... , и только сейчас дело до конфискации дошло! А что с конкретными лицами, которые все это делали?! Они, поди, продолжают работать на прежних должностях?...