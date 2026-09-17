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Разработанное «живое лекарство» восстановило прочность костей у пациентов с прогрессирующим остеопорозом

Разработанное «живое лекарство» восстановило прочность костей у пациентов с прогрессирующим остеопорозом

Новое «живое лекарство», как сообщают западные СМИ, способно снизить хрупкость костей у человека .

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