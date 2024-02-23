Вера МЕЛЬНИК На территориях городов, которые находятся под контролем киевских властей, с 2014 года существует сопротивление, несмотря на то, что СБУ прилагает много усилий для физического уничтожения всех несогласных с нацистским режимом.
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