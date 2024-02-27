Парламентская дипломатия Володина ломает американские стратегии на Ближнем Востоке

Несмотря на поздний час (борт прилетел около полуночи), в Эр-Рияде нас тепло встретили местные коллеги Эдвард ЧЕСНОКОВ Вчера 9,3K прочитали Такого не было за все 30 лет существования российского парламента.
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