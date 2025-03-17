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Рамос пнул форварда «Пумас» Мартинеса и получил прямую красную в матче чемпионата Мексики

Рамос пнул форварда «Пумас» Мартинеса и получил прямую красную в матче чемпионата Мексики

«Монтеррей» одержал выездную победу над «Пумас» в 12-м туре национального первенства (3:1).  На 91-й минуте испанский защитник гостей пнул форварда хозяев Гильермо Мартинеса, когда мяч уже выкатился за боковую линию.

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